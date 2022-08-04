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Niğde haber | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine girişlerde maske zorunluluğu getirildi

Niğde haber | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine girişlerde maske zorunluluğu getirildi

Edinilen Niğde gelişmesine göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girişlerde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girişlerde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Başhekim Dr. Yakup Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının arttığını ve hastalar ile yakınlarının sosyal mesafeye uymadığını belirtti.

Bu nedenle hastaneye girişlerde maske takma zorunluluğu uygulamasını yeniden başlattıklarını vurgulayan Çetinkaya,"Vatandaşların hastaneye başvururken maske getirmesi gerekmektedir. Tüm vatandaşlara toplu taşıma araçları ve kalabalık kapalı alanlarda maske takarak kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını düşünmelerini, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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