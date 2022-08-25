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Niğde haber: Niğde'de şehitler hayrına aşure dağıtıldı

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Niğde haber: Niğde'de şehitler hayrına aşure dağıtıldı

Niğde haberi: Niğde'de muharrem ayı dolayısıyla şehitler hayrına aşure dağıtıldı.

Niğde'de muharrem ayı dolayısıyla şehitler hayrına aşure dağıtıldı.

Niğde Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi tarafından Hüdavent Hatun Parkı'nda, 2200 kişilik aşure dağıttı.

Vali Mustafa Koç, bağımsızlıklarını şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirtti.

Bu tür programların birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirten Koç, "Şehitler adına rahmet okutmak için böyle bir faaliyet yapan herkesin emeğine sağlık."dedi.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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