Polisten kaçan otomobilin minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı aracın minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı aracın minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Selçuklu Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, R.P. idaresindeki 34 DPR 292 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 15 dakikalık kovalamacının ardından Adana Caddesi'nde Y.G. kontrolündeki minibüse çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan Z.G, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Özkul Selçuklu Niğde 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Polisten kaçan otomobilin minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.