Niğde haber: Niğde'de otomobilin çarptığı kadın öldü Güncel Haberler Gelen Niğde haberine göre Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Bor ilçesi Mehmetçik Mahallesi 500 Evler Mevkisi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Coşkun'a (75) çarparak kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Coşkun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Niğde Bor Güncel Haberler

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