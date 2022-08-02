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Niğde haber | Niğde'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Niğde haber | Niğde'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen Niğde haberine göre Niğde'de 4 yaşında çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Niğde'de 4 yaşında çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

S.Y. (38), merkeze bağlı Kömürcü köyünde 51 ABJ 222 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada kızı İ.Y'ye (4) çarptı.

Kamyonetin altında kalan İ.Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

İ.Y'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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