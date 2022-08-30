Niğde haber | Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi Güncel Haberler Niğde haberi... Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Komandoların da katıldığı yürüyüşte, Niğde Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağı açtı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren programda, Niğde Belediyesi havai fişek gösterisi sundu. Törene, Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Özkul Cumhuriyet Meydanı Niğde Güncel Haberler

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