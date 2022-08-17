Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde haber: Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde haber: Niğde'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Gelen Niğde haberine göre Niğde'de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez, Ulukışla, Çamardı ve Bor ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettiği 17 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerle birlikte güneş paneli ve 2 motosiklet ele geçirildi, 13 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Ulukışla JASAT Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title