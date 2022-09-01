Niğde haber... Niğde Anadolu FK, yeni sezona hazır

Gelen Niğde haberlerine göre TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu FK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu FK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tamamladı.

İdari direktör Eser Eti, kulüp tesislerinde, teknik direktör Aytaç Ak, takım kaptanı Taner Yılmaz ve oyuncular Umut Alpaslan ve Mehmet Can Karaer ile düzenlediği basın toplantısında, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eti, yeni sezonun hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Kadromuzda 30 profesyonel oyuncu yer alıyor. Yönetim kurulunun aldığı karar gereği, bu sezondan itibaren kadromuzda Niğde altyapılı oyuncular yer alacak. Her sezon bu sayı artarak devam edecek. Amacımız takım ve şehrin bütünleşmesine katkı sağlamak." dedi.

Teknik direktörü Aytaç Ak ise takıma sonuna kadar güvendiğini aktardı.

Takımın yaş ortalamasın 22 olduğunu dile getiren Ak, "Bundan sonra takımda, aidiyet duygusu olmayan oyuncular olmayacak. Niğde'yi hissedecekler. Buraya kendilerini ait hissedecekler. Burada kazanıp buraya kazandıracaklar. Bu misyonla buluştuk." ifadelerini kullandı.

Niğde Anadolu FK, 4 Eylül Pazar günü sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak.