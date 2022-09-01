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Niğde gündem: Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

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Niğde gündem: Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

Niğde gündem haberi | Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 63 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 63 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22-28 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmada, 3 hırsızlık, 2 mala zarar verme ve bir nitelikli yağma olayını aydınlatılarak, olaylarla ilgili 27 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan ekipler, hakaret, kasten öldürme, kasten yaralama, şantaj tehdit gibi olayla ilgili de 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca ekipler, yaptığı uygulamalarda 904 kişinin genel bilgi taramasını yaptı, aranan 15 kişiyi yakaladı.

Aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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