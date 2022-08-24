Niğde gündem haberleri | Niğde'nin panoramik görüntüleri Kent Rehberi'ne eklendi Güncel Haberler Niğde haberine göre Niğde'nin cadde ve sokaklarının 360 derece panoramik görüntüleri, belediyenin internet sitesine yüklendi. Niğde'nin cadde ve sokaklarının 360 derece panoramik görüntüleri, belediyenin internet sitesine yüklendi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, belediyenin internet sitesinden kentin cadde ve sokaklarının 360 derece panoramik görüntülerine erişilebilecek. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye sınırları içindeki cadde ve sokakların 360 derece panoramik görüntülerinin internet sitesindeki Kent Rehberi'ne eklendiğini belirtti. Görüntülerin vatandaşların erişimine açıldığını aktaran Özdemir, "Yüksek çözünürlükte, hizmet kalitesinin artırılması hedeflendi. Kente hizmet noktasında teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko Niğde Güncel Haberler

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