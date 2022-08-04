Niğde gündem haberleri | Niğde'de serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde gündem haberleri | Niğde'de serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Niğde gündem haberleri | Niğde'de serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Gelen Niğde haberine göre Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bir çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

 - Güncelleme:

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bir çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Sudenaz B. (10), kardeşi ve arkadaşıyla serinlemek için Bahçeli Baraj Gölü'ne girdi.

Sudenaz'ın suda gözden kaybolduğunu gören kardeşi, evlerine giderek babasına haber verdi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Niğde Bor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title