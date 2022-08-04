Niğde gündem haberleri | Niğde'de serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Gelen Niğde haberine göre Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bir çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bir çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.
Sudenaz B. (10), kardeşi ve arkadaşıyla serinlemek için Bahçeli Baraj Gölü'ne girdi.
Sudenaz'ın suda gözden kaybolduğunu gören kardeşi, evlerine giderek babasına haber verdi.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel