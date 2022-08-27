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Niğde gündem haberleri | Niğde'de Kur'an kursu öğrencileri için tasavvuf müziği dinletisi

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Niğde gündem haberleri | Niğde'de Kur'an kursu öğrencileri için tasavvuf müziği dinletisi

Niğde gündem haberi: Niğde'nin Bor ilçesindeki Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Niğde'nin Bor ilçesindeki Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için tasavvuf müziği dinletisi sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen Kütüphane Yaz Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, okul çağı çocuklarının kitaplarla tanışmasının sağlanarak okuma kültürünü erken yaşta kazanmalarının hedeflendiği belirtildi.

Dinletinin ardından öğrencilere kütüphane kullanımı ve kitap okuma alışkanlığı üzerine sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Hisarcık Niğde Bor Güncel Haberler

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