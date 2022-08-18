Niğde gündem haberleri | Niğde'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı Güncel Haberler Niğde haberleri: Niğde'de kafası penceredeki demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Niğde'de kafası penceredeki demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Merkez Dere Mahallesi'nde tek katlı evde ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki E.Ç'nin kafası, penceredeki demir korkuluklara sıkıştı. Kafasını korkuluklardan çıkaramayan çocuğun ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları esneterek çocuğu kurtardı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Özkul İtfaiye Niğde Güncel Haberler

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