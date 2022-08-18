Niğde gündem haberleri | Niğde'de kafası demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı
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Niğde haberleri: Niğde'de kafası penceredeki demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Niğde'de kafası penceredeki demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Dere Mahallesi'nde tek katlı evde ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki E.Ç'nin kafası, penceredeki demir korkuluklara sıkıştı.
Kafasını korkuluklardan çıkaramayan çocuğun ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları esneterek çocuğu kurtardı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel