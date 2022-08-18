Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Ekiplerin tırı durdurması ve arama yapması Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi NİĞDE - Niğde'de bir tırda 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin tırı durdurması ve arama yapması Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi

NİĞDE - Niğde'de bir tırda 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 4 milyon 800 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title