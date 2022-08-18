4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi
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Ekiplerin tırı durdurması ve arama yapması Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi NİĞDE - Niğde'de bir tırda 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin tırı durdurması ve arama yapması Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi
NİĞDE - Niğde'de bir tırda 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 4 milyon 800 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel