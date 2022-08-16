Niğde gündem haberleri: Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti

Niğde haberler... Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçtiULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'ndan, açıldığı günden bu yana yaklaşık 8 milyon 961 bin aracın geçiş yaptığını açıkladı.

Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'ndan, açıldığı günden bu yana yaklaşık 8 milyon 961 bin aracın geçiş yaptığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Son 20 yılda ulaşımın her moduna yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin altyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Otoyol ringinin bir parçası olan Ankara- Niğde Otoyolu, 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda. Tamamı 16 Aralık 2020'de trafiğe açılan otoyol, Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan ve yapılması planlanan Şanlıurfa- Habur Sınır Kapısı kesimini de kapsayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağladı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar otoyol uzunluğunun 8 bin 325 kilometreye yükseleceğini açıkladı.

Görüntü dökümü:

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