Niğde gündem haberleri | Akşener'in Niğde'de Dinlediği Çiftçi: "Beş Tane Şirkete Vere Vere Canımız Çıktı"

Niğde haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Niğde’nin Bağlama kasabasında çiftçilerle buluştu. Akşener’in dinlediği çiftçi, “Çiftçinin işi bitik. Beş tane şirkete vere vere, canımız çıktı. Emekliyim. Dokuz tane çocuğum var. Okullarda okuyanlar sokakta geziyor. 60 puan ile emmisi, dayısı olan gidiyor; 90 puanlılar geri yatıyor” dedi.

Haber: ENES CAN ÖZMEN – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Niğde'nin Bağlama kasabasında çiftçilerle buluştu. Akşener'in dinlediği çiftçi, "Çiftçinin işi bitik. Beş tane şirkete vere vere, canımız çıktı. Emekliyim. Dokuz tane çocuğum var. Okullarda okuyanlar sokakta geziyor. 60 puan ile emmisi, dayısı olan gidiyor; 90 puanlılar geri yatıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Niğde'nin Bağlama kasabasında çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bir çiftçi, Akşener'e; şunları söyledi:

"Çiftçinin işi bitik. Hangi köylü memnunsa buyursun. Beş tane şirkete, bilmem neye vere vere, canımız çıktı. Ben de emekliyim. Benim dokuz tane çocuğum var. Okuyanlara tayin yok. Nasıl olacak. Bana birisi cevap versin. Vatandaş, buna iyi diyorsa; Allah işinizi rast getirsin derim. Başka ne diyeceğim, ben. Biz memnun değiliz. Çocuklar bitti, okullarda okuyanlar sokakta geziyor. Mezun oluyor. Ama maalesef, 60 puan ile emmisi, dayısı olan gidiyor; 90 puanlılar geri yatıyor.

Geçen sene 3 bin 300 liraya aldığı gübre bugün 14 bin lira. Pancar kooperatifine gidiyorum, gübre yok diyor; peşin satıyoruz almayın, diyor. Tarım kredi bunu diyor. Yalan mı bunlar buyurun size ispatlayım. Bunu anlattın mı medya başka türlü gösteriyor. Allah işini rast getirsin o zaman. Demek ki millet memnun. Kimse bizim düşmanımız değil. Ama gerçek neyse onu yapalım"

Bağlama kasabasında yaşanan Mehmet Sevimli ise şunları söyledi:

"Ben çiftçiydim, çiftçiliği bıraktım. Benim telefonum bu Mahir Ünal'a söyleyin, iftihar etsin. Çiftçi şikayet ettiğinde, 'ananı al git' desin. Malatya'da ekmek götüremiyorum diyen vatandaşa 'abartıyor' desin, 'sandık namus' desin, 17 bin oyla veto etsin, seçime gitsin.

Ben Van'da askerlik yaptım. Demirel'e sorarlardı rahmetliye, ne oluyor devlet görevinin başında derdi. Cumhuriyet savcısı, görevini yapıyor mu? Beni içeriye atsınlar. Benim çocuklarım İstanbul'da. Her birisi asgari ücret ile çalışıyor. 2 milyon (2 bin lira) kirası, aldığı asgari ücret. Çoluğu çocuğu var nasıl geçinecek? Patozun dekarını 250 liraya biçtiriyorum, çavdarımızı alan yok hani alıyordu? Hani nerede var mı Ofis burada? TMO nerede? Biçerlerin parasını ödeyemiyoruz."

Akşener ise şunları söyledi:

"60 bin lira gelmiş bir çiftçiye 1 aylık. 24 milyar lirayı sadece iki tane rakam. 24 milyar lirayı Haririlerin cebine koydular, cebinizden aldılar. 14 milyar liraya Anka Park gibi bir ucube yapmışlar, ceplere girmiş, sizlerin cebinden alınmış, 38 milyar lira ile mazotunuzda indirim yapılabilirdi. Yüzde 50 indirim yapılabilirdi. Nisan ayında yapılacak gübre ücretsiz verilebilirdi. Elektrikte indirim yapılabilirdi. Tohum fiyatları 2021'de 135 lira şimdi 325 lira. Ondan sonra mazot benzer, ilaç benzer, gübre benzer durumdu. Böyle bir sistemde 38 milyar lirayı hepimizin cebinden al, iki yere ver.

Şimdi onun için esas mesele şu bu ülkede bir tek şey asla yapılmamalıdır oda çalanın yanına kar kalmamalıdır kardeşim. Çalan cepte kaldığı zaman olmaz. Asıl mesele bu geri kalan her şey düzelir."