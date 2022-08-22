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Niğde gündem haberi | Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü

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Niğde gündem haberi | Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü

Niğde haber: Niğde'de çıkan silahlı kavgada, tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de çıkan silahlı kavgada, tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hıdırlık mevkisindeki bir eğlence mekanında S.B. (30) ve M.Ş. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. M.Ş, yanındaki tabancayla S.B'ye ateş etti.

Ağır yaralanan S.B, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Zanlı M.Ş, suç aletiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

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