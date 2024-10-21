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Ömer Halisdemir'in Mezarı Ziyaretçi Akınına Uğradı

Ömer Halisdemir'in Mezarı Ziyaretçi Akınına Uğradı
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FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını, çok sayıda kişi ziyaret etti.

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını, çok sayıda kişi ziyaret etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından çok sayıda kişi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyaretçiler, Halisdemir'in mezarı başında dua okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Halisdemir 15 Temmuz Güncel Niğde

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