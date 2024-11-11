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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Güneş Enerjisi ile 473 Bin Lira Gelir Elde Etti

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Güneş Enerjisi ile 473 Bin Lira Gelir Elde Etti
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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, hizmet binası çatısına kurulan 136 güneş paneli ile elektrik tüketimlerinin tamamını karşılarken, 473 bin lira gelir elde etti. Başkan Alim Yeşil, gerçekleştirilen bu projeyle çevre dostu enerji kullanımını da teşvik ettiklerini vurguladı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB), hizmet binası çatısındaki güneş enerjisi sisteminden ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yaklaşık 473 bin lira gelir elde etti.

NESOB Başkanı Alim Yeşil, odada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılında hizmet binası çatısına 400 metrekare alana 136 güneş paneli kurduklarını ve bu zamana kadar 473 bin lira gelir elde ettiklerini belirtti.

Güneş panelleriyle hizmet binasının elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü karşıladıklarını aktaran Yeşil, "Bir yılda 473 bin lira gibi bir rakam direkt birliğimizin kasasına girdi. Ayrıca panelimiz çevre dostu bir panel olduğu için yıllık kömür tasarrufu 33 bin 80 kilogram. Oksijen olarak da 39 bin 280 oksijene eşdeğer bir enerji. Yıllık da 54 ağaca tekabül ediyor. Güneş enerjisi doğa ve çevre dostu bir enerji türü." dedi.

Yeşil, elektrikli araç şarj istasyonu kuracaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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