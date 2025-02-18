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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleşti

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleşti
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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Mali Olağan Genel Kurulu, faaliyet, denetim, bilanço ve gelir gider raporlarının oy çokluğuyla kabul edilmesiyle sonuçlandı. Başkan Fahri Eker, kooperatifin finansmanını 15 milyon liradan 800 milyon liraya çıkardıklarını belirtti.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Mali Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda oylamaya sunulan faaliyet, denetim, bilanço ve gelir gider raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Eker, göreve geldiklerinde kooperatifin 15 milyon lira olan finansmanını 800 milyon liraya çıkardıklarını söyledi.

Esnafın para sıkıntısı yaşamadığını aktaran Eker, "Geçtiğimiz yıllarda en çok para dağıtan kooperatiflerden biriyiz. Başkanımız bizleri kırmıyor. Esnafımız ihtiyaç dahilinde verilen kredileri kullansın. Kurumumuzda sizlere hizmet eden çalışma arkadaşlarıma ve müdürlerime teşekkür eder, genel kurulun hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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