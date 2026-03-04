Haberler

Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 1450 kişiye uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 20 etkinlikte, 1450 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

