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Niğde Emniyeti Uyuşturucu İle Mücadelede Bilgilendirme Faaliyetlerini Sürdürüyor

Niğde Emniyeti Uyuşturucu İle Mücadelede Bilgilendirme Faaliyetlerini Sürdürüyor
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında yaptığı etkinliklerle vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgiler veriyor. 3-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 6 etkinlikte 287 kişi bilgilendirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler, 3-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri 6 etkinlikte 287 kişiyi bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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