Niğde Emniyeti'nden Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler, 10-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri 4 etkinlikte 112 kişiyi bilgilendirdi.