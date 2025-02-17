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Niğde Emniyeti'nden Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri

Niğde Emniyeti'nden Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında bilgilendirme etkinlikleri düzenledi. 10-16 Şubat tarihlerinde yapılan 4 etkinlikle 112 kişi bilgilendirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler, 10-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri 4 etkinlikte 112 kişiyi bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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