Niğde Emniyet ve Sağlık Müdürleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Niğde Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Delen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" fotoğrafını seçen Delen, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" karesine oy verdi.

Delen, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor"da ise Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğrafını seçti.

İl Sağlık Müdürü İnan da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber"de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Klebher Vasquez'ın "Kim kimi izliyor?" karesini oylayan İnan, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" ve "Spor"da Aytaç Ünal'ın "İyi geceler" fotoğrafını seçti.