Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 zanlıyı yakalamış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel