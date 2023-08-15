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Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 zanlıyı yakalamış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Niğde Güncel Haberler

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