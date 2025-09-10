Niğde'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Defnedildi
Niğde'de meydana gelen trajik trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi. Kazada yaşamını yitirenler firmalı Demir ailesinin fertleri oldu.
Niğde'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Ankara- Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde dün yaşanan kazada hayatını kaybeden Firdevs Demir, Fadime Demir ve Batuhan Demir'in cenazeleri Pozantı Devlet Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edildi.
Cenazeler Yazıcak Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.
Burada kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler yan yana defnedildi.
Cenazeye Demir ailesinin yakınları ile Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öz katıldı.
Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde A.D. yönetimindeki 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Y.D. idaresindeki 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarpmış, Firdevs Demir, Fadime Demir ve Batuhan Demir hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.