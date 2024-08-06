Niğde Belediyesi ve TJK, çocuklara at binme imkanı sağladı

Niğde Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) düzenlediği "Pony Club" etkinliğinde çocuklar ata binme imkanı buldu.

Niğde Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve TJK'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda oluşturulan alandaki etkinlikte görevliler, çocuklara atlar hakkında bilgi verdi.

Kask ve yelek giydirilen çocuklar daha sonra gözetmenler eşliğinde parkurda at sırtında dolaştırıldı.

"Pony Club" kapsamında 3-12 yaş arasındaki çocuklara hayvan ve at sevgisini aşılamak için düzenlenen etkinlik yarın da devam edecek.