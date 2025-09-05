Niğde'deki Plastik Ambalaj Fabrikasında Yangın

NİĞDE'de plastik ambalaj fabrikasında çıkan ve 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir plastik ambalaj fabrikasında dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri 4 saatte kontrol altına aldı. 100 kişinin çalıştığı fabrikada yangın sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangının elektrik trafosundaki patlamaların ardından çıktığı belirlendi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte fabrikadaki zarar gün yüzüne çıktı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması da sabah saatlerinde tamamlandı. Fabrikada temizlik ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,