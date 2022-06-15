Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA - Abdullah Özkul - Güncel
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi yakaladı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
AA / Abdullah Özkul - Güncel