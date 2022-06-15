Niğde'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. AA / Abdullah Özkul - Güncel Güncel Haberler

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