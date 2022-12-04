Niğde'deki ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler ?????? Niğde'nin Ulukışla ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. ?????? Niğde'nin Ulukışla ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Beyağıl köyünde Nafiz Erol'un (80) yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü. Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erol'un cesedi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Ulukışla Niğde Güncel Haberler

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