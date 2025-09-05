Niğde'deki Ambalaj Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alındı. Olayla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel