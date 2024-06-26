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Niğde'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Yaşar Kılınç, eşi Vesile ve kızı Ebru Kılınç, köy mezarlığında toprağa verildi.

Niğde'de kamyon, otomobil ve tırın çarpıştığı kazada hayatını kabeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi.

Zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Yaşar Kılınç (66), eşi Vesile (57) ve kızı Ebru Kılınç'ın (29) Ulukışla Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

Kılıç ailesinin cenazeleri, öğle vakti Darboğaz köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde Mehmet Yaşar Kılınç idaresindeki 01 PF 509 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 01 Y 2868 plakalı kamyon ve Ü.Ç'nin kullandığı 20 LJ 016 plakalı tır çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü Kılınç ile eşi Vesile ve kızı Ebru Kılınç hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Eymen ve Ekim Kılınç ile tır sürücüsü ve aynı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldımıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Yaşar trafik Niğde Yaşam Güncel Haberler

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