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Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Niğde'de 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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