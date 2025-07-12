Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 16 Yaralı

Niğde'de Zincirleme Trafik Kazası: 16 Yaralı
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Niğde-Adana otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, toplam 16 kişi yaralandı. Kaza, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi.

NİĞDE'de minibüs, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde- Adana otoyolu Eminlik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde'den Adana istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu sırada otomobilin arkasından gelen TIR ve minibüs de kaza nedeniyle çarpışıp şarampole yuvarlandı. Kazada 3 araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının birinin durumunu ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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