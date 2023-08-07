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Niğde'de Yolcu Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde, hatalı sollama yapan yolcu otobüsü karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, hatalı sollama yapan yolcu otobüsü karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1'kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Niğde'nin Çamardı ilçesi, Çamardı-Adana karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. T.A. yönetimindeki 01 FA 758 plakalı Çamardı Kooperatifi'ne ait yolcu otobüsü ile Melih B. yönetimindeki 55 BAC 16 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın şoförü yaralanırken, araçta bulunan sürücünün babası Ayhan B. hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Çamardı Niğde Güncel Haberler

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