Niğde'de Yolcu Otobüsleri Denetlendi
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Niğde'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana-Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu taşıyan otobüsler denetlendi. Yolcular emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirildi ve otobüs şoförleri hızlı ve yorgun şekilde araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.
Niğde'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, Adana-Niğde- Ankara Otoyolu'nda yolcu taşıyan otobüsleri durdurdu.
Otobüslere binen trafik ekipleri, yolcuları emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirdi.
Denetimlerde, otobüs şoförleri hızlı ve yorgun şekilde araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel