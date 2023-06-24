Üye Girişi
Haberler
Niğde'de Yolcu Otobüsleri Denetlendi

Niğde'de Yolcu Otobüsleri Denetlendi

Güncel Haberler

Niğde'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana-Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu taşıyan otobüsler denetlendi. Yolcular emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirildi ve otobüs şoförleri hızlı ve yorgun şekilde araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Niğde'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, Adana-Niğde- Ankara Otoyolu'nda yolcu taşıyan otobüsleri durdurdu.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolcuları emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirdi.

Denetimlerde, otobüs şoförleri hızlı ve yorgun şekilde araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Ankara Adana Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title