Niğde'de Yolcu Otobüsleri Denetlendi

Niğde'de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana-Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu taşıyan otobüsler denetlendi. Yolcular emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirildi ve otobüs şoförleri hızlı ve yorgun şekilde araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.