Niğde'de Yetim Çocuklar İçin Sünnet Düğünü Düzenlendi

Niğde'de belediye, Yetim Eli Derneği ve hayırsevelerin destekğiyle 42 yetim çocuk için sünnet düğünü tertip edildi.

Vali Cahit Çelik, bir düğün salonundaki programda yaptığı konuşmada, Yetim Eli Derneğinin yetimler için güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Ailelerin heyecanına ortak olduğunu belirten Çelik, "Yetimler bizim için çok önemli. Hem gelenek hem dini olarak yetimlere kıymet veren bir milletiz. Bu çocuklarımız büyüdüğünde dini ve manevi değerleri yüksek evlatlar olarak bu güzel memlekete hizmet eder." dedi.

Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Çiftcibaşı da belediye olarak yardım organizasyonlarına destek verdiklerini dile getirdi.

Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan da dernek olarak 29 yetim çocuğu sünnet ettirdiklerini diğer çocukların daha önce sünnet olduğunu ancak düğün yapamadıklarını anlattı.

İstanbul'dan bir iş insanının yardımıyla 42 çocuğa takı takacaklarını aktan Mercan katkı sunan herkese teşekkür etti.