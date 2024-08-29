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Niğde'de yerli sanayilik patates çeşitleri geliştiriliyor

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Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip yerli sanayilik patates çeşitleri geliştiriyor. Çeşitlerin tescil aşamasında olduğu ve 2026 yılında sektöre kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yerli sanayilik patates çeşitleri geliştiriliyor.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek verim ve kalite özellikleriyle sanayilik yerli patates çeşidi geliştirdiklerini ve tescile sunduklarını söyledi.

Çeşidin, şu anda tescil aşamasında olduğunu ve 2026 yılının başlarında tescillenerek sektöre kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Pırlak, yerli ve milli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında enstitüde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Pırlak, üreticilerin benimsediği verim unsurlarıyla bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitlerini melezleme programlarına alarak, bu çeşitler arasında itinalı bir şekilde melezlemeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin öncelikli ihtiyacı olan yemeklik çeşitlere ağırlık vererek birçok patates çeşidi tescil ettirdik ve bu çeşitleri sektöre devrederek ülke tarımına kazandırdık." dedi.

Enstitünün, verimi ve kalite özellikleri yüksek, hastalıklara dayanıklı, sektörde tutulan, depo dayanımı yüksek olan sanayilik çeşitler üzerinde melezleme ve ıslah çalışmalarına ara vermeden devam ettiğine dikkati çeken Pırlak, şunları kaydetti:

"Enstitümüz, yaptığı çalışmalarla, geliştirmiş olduğu çeşitlerle her zaman patates sektörünün sorunlarının çözümünde ilkleri gerçekleştirerek sektöre rol model oluyor. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün patates ıslah programı, dinamik bir ıslah program olup, bu kapsamda değişen ihtiyaçlara yönelik her yıl ebeveyn seçimi, melezleme, GPT üretimi, fide generasyonu tek yumru klon üretimi, erken ve geç generasyon seleksiyon çalışmaları ile adaptasyon ve bölge verim denemelerini 2005 yılından bugüne kadar aralıksız yürütmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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