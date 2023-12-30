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Niğde'de Yeni Yıla Huzur ve Güven İçinde Giriliyor

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Niğde'de yeni yıla huzur ve güven içinde girmek için güvenlik tedbirleri alındı. Polis ve jandarma ekipleri, sağlık kurumları ve itfaiye teyakkuz halinde olacak.

Niğde'de vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla il genelinde güvenlik tedbirleri alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yıl prog­ram­la­rı do­la­yı­sıy­la insan yo­ğun­lu­ğu­nun ar­ta­bi­le­ce­ği, konaklama te­sis­le­ri, eğ­len­ce me­kan­la­rı, res­to­ran, kafe ve ben­ze­ri yer­ler­de etkin de­ne­tim­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek olup, gö­rev­li per­so­nel sa­yı­sı ar­tı­rı­la­cak.

Va­tan­daş­la­rın yoğun bu­lun­du­ğu oto­gar ve toplu ta­şı­ma araç­la­rı­na ait is­tas­yon­lar­da, kut­la­ma ger­çek­leş­ti­ri­len mey­dan ve alan ile eğ­len­ce yer­le­rin­de gü­ven­lik bi­rim­le­rin­ce ted­bir­ alınacak.

Niğde'de polis ekipleri gündüz 24, gece ise 48 yaya devriye, 20 trafik, 23 asayiş ekibi olmak üzere 460 personel, ilçelerde ise 6 trafik, 18 asayiş ekibi ile 24 noktada toplam 147 personel olmak üzere İl genelinde 607 polis memuru görev ya­pa­cak.

Jan­dar­ma ekipleri ise toplam 10 bölgede kontrol ve arama noktası oluşturup, 13 trafik, 142 asayiş timi, 41 diğer unsur olmak üzere 196 ekip ve toplam 656 personelle görev ya­pa­cak.

Polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­ce, sağ­lık ku­rum­la­rın­da ye­te­ri kadar personel görev­len­di­ri­lerek acil ser­vis hiz­met­le­ri dahil olmak üzere ek­sik­siz sağ­lık hiz­me­ti ve­ril­me­si sağ­la­nacak.

Niğde Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­ca, İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı yan­gın ve ben­ze­ri teh­li­ke­le­re karşı ha­zır­lık ya­parak teyakkuz ha­lin­de bu­lu­na­cak.

Kaynak: AA / Güncel

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