Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Haberler

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Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde' de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması kapsamında sürücü ve yayalar uyarıldı.

NİĞDE (AA) - Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması kapsamında sürücü ve yayalar uyarıldı.

Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki uygulamaya, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Çocuklarla birlikte yaya geçidinden geçen Kılınç, çocuklara uymaları gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu.

Trafik güvenliğinin sadece sürücüler ile sağlanamayacağını belirten Kılınç, "Biz yayalara düşen görevler de var. Özellikle yaya trafiğini kullanan vatandaşlarımızın bilincini arttırmaya çalışacağız. İnşallah bu şekilde daha güvenli, sıfır kazalı, sıfır ölümlü güvenli trafikler olsun." ifadesini kullandı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Adnan Özdemir, Jandarma, Albay, Niğde, Güncel, Haberler

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