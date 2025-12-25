Haberler

Niğde'de arazide yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Niğde'de bir arazide yanmış halde bulunan erkek cesedi ile ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi kısa süre içinde tespit ederek yakaladı. Soruşturma devam ediyor.

Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelinin tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin saha, istihbarat ve teknik incelemelerinin eş zamanlı yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumlararası güçlü koordinasyon sayesinde şüpheli kısa sürede gözaltına alınmıştır. Zanlı hakkında yürütülen adli işlemler, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve toplum huzurunu bozan suçlara karşı hiçbir müsamaha gösterilmemekte, ilimiz genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması en üst öncelik olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Soruşturma süreci adli makamlarca yürütülmekte olup kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir."

Merkeze bağlı Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayırı mevkisinde dün, bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmiş, ekiplerin yaptığı kontrolde yanarak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesinin, 55 yaşındaki A.A.'ya ait olduğu tespit edilmişti.

