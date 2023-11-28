Niğde'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar başta olmak üzere sorumluluk sahalarında şu ana kadar 2 ton yonca, yem ve pazar atığı bıraktı.

Ekipler, mevsim sonuna kadar hayvanlar için 8 ton yonca ve ot ile 1 ton 600 kilogram buğday ve arpa bırakacak.

Öte yandan ekipler, son 5 yılda yaban hayvanları için doğaya 120 ton yonca, yem, sakatat ve pazar atığı bıraktı.