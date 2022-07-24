Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 23 Temmuz'da düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Zanlının çantasında yapılan aramada, 1 kilo 511 gram sentetik uyuşturucu, 63,50 gram metamfetamin, 26 sentetik hap, uyuşturucu kullanımı için aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde Güncel Haberler

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