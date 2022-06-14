Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üreten ve satanlara yönelik çalışma kapsamında, Bahçeli beldesinde bir aracı durdurdu.

Sürücünün üzerinde ve aracında yapılan aramada, 50 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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