Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Niğde'de ocak ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 888 gram sentetik uyuşturucu, 185,43 gram esrar, 160 sentetik hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

Niğde'de ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik ocak ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 74 zanlıyı yakaladı.

Zanlılarla 888 gram sentetik uyuşturucu, 185,43 gram esrar, 160 sentetik hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Samsunspor Galatasaray CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Samsunspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sakaryaspor Bandırmaspor CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sakaryaspor Bandırmaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Athletic Bilbao Mallorca CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Athletic Bilbao Mallorca ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Demokratik Kongo Gine maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Demokratik Kongo Gine ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erkan Baykut kimdir? Ramazan Hoca'nın katili Erkan Baykut tutuklandı mı, hapiste mi? Nijerya Angola maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Nijerya Angola ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti! Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor? Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları ve Ayla özeti! Bugün Survivor var mı? 2 Şubat Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor neden yok? 2 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title