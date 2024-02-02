Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı
Niğde'de ocak ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlarda 888 gram sentetik uyuşturucu, 185,43 gram esrar, 160 sentetik hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.
Niğde'de ocak ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik ocak ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 74 zanlıyı yakaladı.
Zanlılarla 888 gram sentetik uyuşturucu, 185,43 gram esrar, 160 sentetik hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.