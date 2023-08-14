Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 7,6 gram sentetik uyuşturucu, 3,91 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.