Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-20 Aralık'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 171,73 gram sentetik uyuşturucu, 1727 sentetik hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından salıverildi.