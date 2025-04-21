Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 36,83 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.