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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda 36,83 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 36,83 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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