Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu, tabanca ve diğer suç aletleri ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 984,5 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, hassas terazi ve 25 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca, iki suçtan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari de yakalanarak cezaevine teslim edildi.