Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında 11,67 gram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 527 sentetik hap ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15-17 Şubat'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 11,67 gram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 527 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.