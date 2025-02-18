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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında 11,67 gram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 527 sentetik hap ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15-17 Şubat'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 11,67 gram sentetik uyuşturucu ve 8 bin 527 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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